Migranti, Salvini: "A noi interessa far ritornare figli italiani"

EMBED





(Agenzia Vista) Calabria, 15 agosto 2021 "Quando vengo in Calabria tutti mi dicono: provate a far tornare a casa nostra i nostri figli e nipoti. L'unica immigrazione a cui lavoriamo noi è permettere ai figli dei calabresi di tornare nella loro terra dopo essere scappati all'estero per trovare un lavoro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Le Castella, la frazione turistica del comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev