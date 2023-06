Michaela Biancofiore ricorda Berlusconi: Ci siamo fusi in un abbraccio costante e travolgente

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2023 "Io e lui, insieme ai bei tempi quando potevamo, eravamo come la nitro e la glicerina. Un'esplosione di lucida follia. Dopo quell'incontro voleva nominarmi portavoce nazionale del partito perché secondo lui avevo presenza e passione. Ma io declinare la proposta perché non mi sentivo preparata. Lui rimase colpito dal mio diniego perché tutti andavano da lui solo a chiedergli posti e incarichi, mi disse. Da allora ci siamo fusi in un abbraccio costante e travolgente. Non feci il portavoce ufficiale, ma sono stata sempre in trincea, in prima linea", le parole di Michaela Biancofiore ricordando Silvio Berlusconi al Seenato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev