Metsola: “Parlamento Ue sempre al fianco dell’Ucraina, suo futuro è nell’Unione Europea”

(Agenzia Vista) Bruxelles 9 febbraio 2023 “Il Parlamento Ue è sempre stato al fianco dell’Ucraina che sta combattendo non solo per i suoi valori ma anche per i nostri. L’Ucraina è l’Europa, il futuro della vostra Nazione è nell’Unione Europea”. Lo ha dichiarato la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola nel suo discorso sull’Ucraina, alla presenza del Presidente ucraino Zelensky a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev