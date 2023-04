Meloni: "Ruolo Italia sempre più centrale nel sostegno a causa libertà Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 “Grazie per essere qui, grazie al primo ministro Shmyhal per aver scelto di partecipare a questa conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Un impegno che avevo preso personalmente con il Presidente Zelensky quando a fine febbraio scorso mi sono recata a Kiev. Chiaramente prima abbiamo avuto un bilaterale per fare il punto sullo stato della nostra collaborazione. Io ho ribadito che l’Italia continuerà con il suo sostegno su tutti i piani. Anche nella ricostruzione. Significa scommettere concretamente sulla vittoria e sulla fine del conflitto. Il prossimo anno l’Italia sarà anche presidente di turno del G7. Per cui un ruolo sempre più centrale che intendiamo utilizzare per sostenere questa causa, di libertà non solo per gli ucraini ma anche per noi”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione di un punto stampa congiunto con il Primo Ministro Ucraino, Denys Shmyhal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev