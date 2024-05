Marley, il cane lupo cieco, a Montecitorio con "l'amico" Rex della Polizia. Ecco le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 Il primo cane cieco a far parte della Protezione Civile Marley è stato ospite a Montecitorio. Marley è stato addestrato alla ricerca di persone scomparse, diventato una star dei social e della televisione ed è stato ospite anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Con lui anche il cane Rex, adottato dal commissariato di Polizia di Porta Maggiore di Roma. Al tavolo dei relatori: Carlotta Nelli, 'tata di Marley', On. Walter Rizzetto, Marco Chimenti, 'Tato di Marley', Cristina Del Tutto, direttore di Radio Parlamentare. Presenti sottosegretario Paola Frassinetti, on. Marina Marchetto Aliprandi, on. Devis Dori e on. Marco Simiani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev