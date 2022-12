Meloni: Mi sono confrontata con 30 leader in un mese, Italia rispettata a livello internazionale

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2022 "Credo che siano almeno 30 i capi di Stato e di Governo con i quali mi sono confrontata in un mese. Credo in un'Italia rispettata a livello internazionale", le parole di Meloni in diretta Facebook. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev