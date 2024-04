Meloni: Impegnati a garantire giusto prezzo ad agricoltori

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2024 "Abbiamo rimesso al centro l'agricoltura. Siamo impegnati per garantire che gli agricoltori vedano riconosciuto il giusto prezzo per quello che producono", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio per l’apertura della Riunione Ministeriale dell’Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev