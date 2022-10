Meloni: Grazie a Mattarella per i consigli preziosi e al centrodestra, non intendiamo perdere tempo

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Voglio ringraziare chi si esprimerà in quest'Aula. Un ringraziamento al Presidente della Repubblica Mattarella che non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli. Un ringraziamento ai miei Fratelli d'Italia, alla Lega, a Forza Italia e a Noi Moderati. Al centrodestra che ha dato vita a questo Governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana. La celerità di questi giorni era un fatto naturale e doveroso, noi non intendiamo perdere tempo", le parole di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev