Manovra, Balassone (Bankitalia): “Soglie più alte uso contante favoriscono l’evasione”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Dal prossimo gennaio la soglia massima dell’utilizzo del contante venga innalzata a 5000 euro, oltre ad un limite di 60 euro sotto al quale gli esercenti non incorrerebbero in sanzioni se non accettassero pagamenti elettronici. Limiti all’uso del contante rappresentano un ostacolo all’evasione, soglie più alte favoriscono l’economia sommersa”. Lo ha dichiarato Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, nel corso dell’audio alla Camera sulla legge di bilancio 2023. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev