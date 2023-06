Lotito (FI): "In Commissione Bilancio avevamo chiesto quindici minuti ma hanno votato senza di noi"

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 “Il capogruppo ha parlato con il presidente della Commissione dicendo che saremmo scesi in un quarto d’ora. Siamo arrivati e purtroppo non abbiamo fatto in tempo”, le parole di Claudio Lotito, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev