B7 Summit, Tajani: "La diplomazia della crescita è parte della nostra strategia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Importante è che i grandi Paesi industriali abbiano un confronto e soprattutto che i settori privati dei grandi Paesi industriali possano dare un contributo. Insisto sempre nel dire che la diplomazia della crescita è parte della nostra strategia, quindi anche come presidenza del G7 non posso che dire che l'industria è importante per fare politica internazionale. La politica internazionale significa crescita su tutti i mercati, sviluppo delle esportazioni. Naturalmente più la situazione è calma e più si può fare export, più ci può essere crescita. Inoltre la diplomazia industriale può anche preparare il terreno in nuovi scenari come l'Indo-Pacifico, l'Africa, il Sud America e i Balcani" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione del B7 a Roma. Durate: 01_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev