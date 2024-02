Laurea a Giulia Cecchettin, Zaia: "Si deve lavorare insieme per prevenire i femminicidi"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 “Da tutto questo dolore nasce un seme: quello di una maggiore consapevolezza su questi temi. Un movimento spontaneo per far sentire le voci di queste donne uccise, per impegnarsi a cambiare un mondo che si definisce civile ma che di fronte a ciò dimostra il contrario. Per evitare che altre donne subiscano una tale violenza si deve lavorare insieme. In questo giorno Giulia riacquista la sua voce, che le è stata portata via in modo crudele, attraverso il ricordo dei suoi cari, le parole scritte nella sua tesi. Giulia è fra noi, è qui, per essere proclamata ad alta voce Dottore in Ingegneria Biomedica”. Queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, lette durante la proclamazione di Laurea in Ingegneria Biomedica di Giulia Cecchettin all’Università di Padova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev