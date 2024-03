La tradizionale Via Crucis di Roma al Colosseo

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2024 Come ogni anno per il Venerdì Santo si è tenuta al Colosseo la tradizionale Via Crucis. Quest'anno, tuttavia, la celebrazione ha visto l'assenza di Papa Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev