L'Oms dichiara la fine dello stato di emergenza sanitaria per il Covid

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 "Per più di un anno, la pandemia ha avuto una tendenza al ribasso, con l'immunità della popolazione in aumento a causa della vaccinazione e la diminuzione della mortalità per infezione e l'allentamento della pressione sui sistemi sanitari. Questa tendenza ha permesso alla maggior parte dei paesi di tornare alla vita come la conoscevamo prima del COVID 19. Nell'ultimo anno, il comitato di emergenza e l'Oms. hanno analizzato attentamente i dati e valutato quando sarebbe stato il momento giusto per abbassare il livello di allarme. Ieri il comitato di emergenza si è riunito per la quindicesima volta e mi ha raccomandato di dichiarare la fine dell'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", le parole del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Ghrebreyesus in conferenza stampa. / Youtube Oms Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev