Alluvione in Emilia Romagna, Schlein: "Dopo un anno non ci sono ancora stati i ristori"

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2024 "A un anno esatto dall'alluvione e dalle frane che hanno colpito e devastato l'Emilia Romagna siamo tornati qui, come siamo sempre stati vicini alle popolazioni colpite e naturalmente. C'è ancora tanto da fare, bisogna stare accanto soprattutto ai comuni piccoli che hanno bisogno di supporto tecnico, hanno bisogno del personale che manca per riparare i danni. La cosa assurda è che passato un anno dalla promessa di Giorgia Meloni dei ristori al 100%, ancora questi ristori non si siano visti, anzi non sono mai arrivati mai al 100% e sono arrivati in un anno. Li hanno ricevuti solo 30 famiglie e 30 imprese, in un anno. Come al solito il Governo ha tradito le promesse che ha fatto con gli stivali del fango. Noi continueremo a stare vicino a questo territorio, a questa comunità, ai suoi amministratori che con tanta fatica stanno provando a rialzarsi, con tanta tenacia ce la stanno mettendo tutta, ma hanno bisogno di più risorse, di più aiuto e di più personale" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante una visita alle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione del 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev