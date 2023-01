Iran, Metsola: "Agire contro regime, Ue rafforzi sanzioni"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 gennaio 2023 "Sono centoventi giorni che uomini, donne, studenti manifestano. Scandendo 'donna, vita, libertà' e esigendo un rispetto minimo della loro vita libera. Sono stati una fonte di ispirazione per il mondo. Voglio dire loro che non li lasceremo da soli ed è per questo che ieri ho partecipato alla manifestazione di fronte al Parlamento". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in conferenza stampa con il premier svedese Ulf Kristersson. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev