INFOGRAFICA Quarantena, ecco le nuove regole

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2021 La cabina di regia ha ipotizzato tre categorie per la quarantena: -i non vaccinati, per i quali continueranno a vigere le attuali regole (quarantena di 10 giorni); -persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni, per le quali la quarantena si ridurrà a 5 giorni e alle quali, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo; -persone con dose booster o con Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni, per le quali non sarà più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza (no sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev