Il pranzo di Natale con i poveri della comunità di Sant'Egidio a Santa Maria in Trastevere

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 Ecco le immagini del pranzo di Natale organizzato dalla comunità di San'Egidio a Santa Maria in Trastevere a Roma. Le porte della basilica si sono aperte per il pranzo di Natale per i più bisognosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev