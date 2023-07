Gualtieri: "Termovalorizzatore pronto nel 2026, indispensabile per colmare gap con altre capitali"

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 “Il termovalorizzatore ci sarà nel 2026. È un impianto indispensabile per colmare il gap rispetto alle altre capitali. Roma non può permettersi di spendere cifre enormi per mandare i propri rifiuti in giro per l’Italia e l’Europa”, le parole del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio dal titolo “Perché sì al termovalorizzatore a Roma”, organizzata da Italia Viva in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev