Giornata per donazione organi, Schillaci: In Italia oltre 4mila trapianti all'anno

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "Donare gli organi significa donare la vita e l'Italia dimostra quotidianamente di essere una nazione estremamente generosa grazie alla solidarietà biologica degli italiani. Ogni anno è possibile realizzare quasi 4000 trapianti di organi, ma anche più di 20.000 trapianti di tessuto, circa 1000 trapianti di cellule staminali emopoietiche midollo osseo da donatore non consanguineo e quasi 3 milioni di trasfusioni per oltre 650.000 pazienti", le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della 26ª Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev