Gallo (Italgas): "Istituzioni devono attuare strumenti necessari a raggiungere obiettivi energetici"

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2023 “Tutte le istituzioni hanno un ruolo importante perché dovrebbero riuscire ad attivare tutti gli strumenti utili, adottando approccio di neutralità tecnologica. Soltanto attuando tutte le leve che abbiamo in campo potremo raggiungere i tre obiettivi: transizione energetica, garanzia del costo per industria e consumatore finale e sicurezza degli approvvigionamenti”, le parole di Paolo Gallo, AD Italgas, a margine del convegno di Italgas ed Eurogas, 'REPowerEU. Decarbonisation and Security of Gas Supply’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev