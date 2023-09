Funerali Napolitano, il figlio Giulio: Ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2023 "Nel suo impegno politico, come scrisse a conclusione della sua autobiografia, ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate, cercando via via di correggere errori, di esplorare strade nuove", le parole di Giulio Napolitano a Montecitorio nel corso dei funerali laici del padre Giorgio Napolitano. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev