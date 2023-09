Forum Ambrosetti, Conte a Cernobbio: «Non ho mai pensato che Superbonus potesse reggere al 110%»

EMBED





«Chi vi parla non ha mai pensato e mai detto che il superbonus poteva reggere al 110%, poi doveva intervenire in una visione complessiva il Pnrr, per permettere a noi di poter finalmente marciare con dignità nei posti in prima fila in Europa», le parole di Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti. / Immagini Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev