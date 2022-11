Femminicidio, Ronzulli: "Repressione, prevenzione e educazione"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2022 "La costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, per la prima volta bicamerale, è per Forza Italia un passaggio necessario e doveroso, al quale aderiamo con profonda convinzione. Siamo pronti a dare il nostro contributo per vincere una guerra che deve essere combattuta su più fronti, a cominciare proprio dall'impegno delle istituzioni. Un impegno che non può e non deve avere appartenenze nè colori politici, di fronte al quale non esistono maggioranza e opposizione". Lo ha detto, intervenendo in Aula, la presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev