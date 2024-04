Farina (Ania): "Partnership pubblico-privato e incentivi per sfruttare l'intelligenza artificiale"

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2024 "La rilevanza delle sfide che abbiamo davanti e la complessità introdotta da questa tecnologia impone una riflessione aperta con Istituzioni e operatori non solo assicurativi, in una logica inclusiva e collaborativa. La promozione di partnership pubblico-private volte allo sviluppo di nuove applicazioni, in congiunzione con incentivi adeguati a supportare l'innovazione, genereranno nuovi modelli di business ed ecosistemi collaborativi infra-settoriali: più efficienti, sinergici e capaci di generare valore per tutti gli attori coinvolti" lo ha detto la presidente di Ania Farina, intervenendo in apertura all'evento "Innovation" organizzato dall'Ania stessa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev