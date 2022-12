Faceva entrare centinaia di clandestini in Italia, arrestato in Francia trafficante di essere umani

(Agenzia Vista) Roma 2 dicembre 2022 E’ stato arrestato in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un trafficante di esseri umani, responsabile dell’ingresso in Italia di centinaia di clandestini con l’utilizzo di documenti contraffatti a bordo di voli di linea da Malta. / Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev