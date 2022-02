Draghi: "Mettiamo in campo 6 miliardi per provvedimenti energia, senza scostamento bilancio"

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2022 "Provvedimenti per 8 miliardi per energia e automotive. Per energia ci sono sei miliardi, risultati ottenuti senza scostamento di bilancio", così Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev