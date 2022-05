Draghi: "Alesina fonte di ispirazione per molti, sua eredità è grande"

(Agenzia Vista) Milano, 25 maggio 2022 "E' stato una fonte di ispirazione per molti, pieno di vita e con un forte spirito. Questa conferenza mostra che la sua eredità è molto grande, come il suo cuore", le parole di Draghi all’evento in memoria di Alberto Alesina alla Bocconi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev