Di Maio ad Ellis Island: "Italiani hanno costruito l'America, anche mio bisnonno emigrato nel 1919"

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2021 "Noi siamo stati quelli che hanno costruito l'America. Ieri ho visitato Ellis Island dove milioni italiani sbarcavano partendo dalle coste italiane. Il mio bisnonno, mi hanno fatto vedere i registri, è sbarcato lì nel 1922 dopo un viaggio di 11 giorni. Dai racconti della famiglia so che lui aveva partecipato all'edilizia, alla costruzione di quella che è la skyline di New York". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio durante la sua recente visita a New York, per la sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu, visitando Ellis Island, dove ha visto anche il nome del suo bisnonno, emigrato negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso. Fb Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev