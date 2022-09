Della Vedova: Noi fronte europeista che vuole riforme economiche ed ha difeso Draghi fino alla fine

(Agenzia Vista) Roma 22 settembre 2022 “La nostra scelta non poteva essere quella, stare in campo per far vincere il fronte europeista, che vogliono le riforme economiche e che hanno difeso Draghi fino alla fine e che sia stato irresponsabile togliergli la fiducia. E’ l’irresponsabilità di Conte, Salvini e Berlusconi che ci ha precipitato in questa situazione. Siamo per l’Europa, la saggezza esercitata da Draghi nell’affrontare le crisi senza la scorciatoia del debito pubblico”. Lo ha dichiarato il Segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova durante la chiusura della campagna elettorale che si è tenuta in Viale delle Belle Arti a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev