Eurodeputato libera colomba per la pace durante il suo intervento al Parlamento Ue

(Agenzia Vista) Strasburgo, 24 aprile 2024 L’eurodeputato slovacco Miroslav Radacovsky ha liberato una colomba bianca in Aula durante il suo intervento. L'azione è stata descritta come un atto simbolico per la pace. La colomba si è poi posata sul banco della presidenza. / European Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev