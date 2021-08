Decolla l'ultimo velivolo da Kabul, conclusa la missione ventennale della Difesa in Afghanistan

(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2021 Con la chiusura del portellone dell'ultimo C130 in partenza da Kabul si conclude la missione ventennale della difesa italiana in Afghanistan. Concluse anche le operazione di evacuazione dei profughi afghani che hanno portato in salvo nelle ultime due settimane 4.890 persone. Ministero Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev