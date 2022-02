Cuoriconnessi, Blanco: "Non fatevi scoraggiare dai bulli, parlatene con gli adulti"

(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2022 "Quando sul web ti vengono tutti addosso non è mai bello, anche se ti dicono che non vai bene in niente, ricordati che quello che fai deve andare bene per te. Credere in te stesso ti dà anche più personalità per reagire". Questo il consiglio del cantante 18enne Blanco ai giovani vittime di cyberbullismo, nel corso di #cuoriconnessi, l'evento di Polizia di Stato e Unieuro per le scuole, dedicato alla lotta contro il bullismo e ai reati online. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev