Crisi idrica, Fontana (Lombardia): “Situazione eccezionale, la più grave finora”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 22 giugno 2022 “La situazione è di una eccezionalità che purtroppo si sta ripetendo da qualche anno, ma mai grave come in questo. In questi giorni si sta verificando un rilascio di bacini idroelettrici di acqua per consentire di irrigare i campi”. Lo ha dichiarato Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia a margine della conferenza delle Regioni con la Protezione civile a causa della crisi idrica e la siccità che sta colpendo l’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev