Cottarelli: "Spiace divisione con Azione, ma visione e avversari sono comuni"

(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2022 "Mi è molto dispiaciuto che non sia stato possibile portare avanti in modo unitario con Azione un percorso comune, ma guardiamo avanti. Anche se su strade elettorali diverse credo sia comune la visione progressista del mondo. Spero che da ora vedremo tutti come avversario chi porta avanti quella visione conservatrice che noi non condividiamo" Lo ha detto Carlo Cottarelli in conferenza stampa con Più Europa e Pd a Roma. +Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev