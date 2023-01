Conte: “Da Nordio improvvida crociata contro le intercettazioni”

(Agenzia Vista) Roma 19 gennaio 2023 “Con la famosa espressione sui mafiosi che non parlano al telefono, ha colpito sia l’opinione pubblica che gli addetti ai lavori. E’ una dichiarazione improvvida per chi siede in un Dicastero nevralgico per la lotta alla mafia. La sua è stata una improvvida crociata contro le intercettazioni”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte intervenendo alla Camera dei Deputati. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev