Code way Expo, il vice ministro Cirielli: "Cooperazione parte integrante della politica estera"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 Il ruolo strategico del coinvolgimento del settore privato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo è stato al centro di un incontro alla Farnesina, in preparazione del Code way Expo in programma a maggio a Roma, aperto dal vice ministro agli Esteri Edmondo Cirielli. "La cooperazione è parte integrante e qualificante della politica estera italiana - ha sottolineato Cirielli - abbiamo ottimi rapporti con i paesi dell'Asia centrale, con la Corea del sud, con la Cina e riusciamo a dialogare favorevolmente anche con il mondo arabo perchè ci è riconosciuto un saper fare d'eccellenza". "L'Italia - ha aggiunto - è una potenza economica ma non è una potenza imperialista, non è invasiva e non cerca di avere influenza politica sugli altri stati. Per questo ci è riconosciuta la capacità di mediare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev