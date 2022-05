Cingolani: "Forte impegno dei paesi G7 a favorire crescita veicoli elettrici"

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2022 "In merito alla decarbonizzazione del settore trasporti "si sta discutendo un forte impegno dei Paesi del G7 a favorire la crescita dei veicoli elettrici con l'obiettivo di procedere ad avere tutte le nuove auto e i furgoni a zero emissioni entro la prossima decade (anni '30). Su questo aspetto, abbiamo rimarcato l'impegno italiano a favorire una veloce decarbonizzazione del settore automobilistico, evidenziando tuttavia (coerentemente con la posizione espressa nel parallelo negoziato europeo relativo al pacchetto Fit For 55), la necessità di identificare tempistiche diverse tra auto e furgoni, suggerendo rispettivamente il 2035 e il 2040". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nell'informativa alla Camera in cui ha esposto i temi che saranno oggetto del comunicato della riunione dei ministri dell'energia e dell'ambiente del G7, in programma a Berlino il 26 e 27 maggio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev