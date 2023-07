Cattani (Farmindustria): "Servono regole nuove e finanziamento adeguato per il nostro settore"

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2023 “Le sfide per il nostro settore sono l’innovazione, la ricerca, ma anche continuare a produrre e innovare attraverso la produzione. L’Italia è leader in Europa, ma abbiamo bisogno di regole nuove. Oggi il valore dei farmaci si misura con parametri vecchi e superati. Oggi servono regole nuove e finanziamento adeguato, superando la logica del payback. Qui non ci sono extra-profitti. Dopo la pandemia i Paesi più smart investono in salute, perché sanno che ha un impatto sulla sicurezza e sulla forza competitiva nel mondo. Stati Uniti, Cina, Singapore, Arabia Saudita, Emirati Arabi oggi si contendono le aziende farmaceutiche per gli investimenti. Bene quello che sta facendo il Governo su tutti i fronti, ”, le parole di Marcello Cattani, presidente Farmindustria, a margine dell’Assemblea Farmindustria 2023 all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev