Cattani (Farmindustria): "Intervenire su ricerca e sviluppo per attrarre investimenti"

(Agenzia Vista) Cernobbio, 03 settembre 2023 "Ci sono tante cose da migliorare, anche alla luce del contesto macroeconomico. La cosa preoccupante è la relazione verso l'Europa, intesa come capacità di risposta dell'Europa rispetto all'innovazione, alla ricerca e agli strumenti di attrazione degli investimenti, dove la percezione è quella di un lento declino", ha detto Cattani, spiegando che "la nostra più grande sofferenza è vedere come il mondo di oggi e quello del futuro tenda a essere regolato con le regole e l'approccio del passato". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, durante il panel per la presentazione della ricerca sull'industria farmaceutica e gli investimenti esteri nel settore curata da Iapg e Eunipharma e presentata durante il Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Fonte video: Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev