Caro energia, Patuanelli: "Supportare aziende agricole, è settore energivoro"

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2022 “Occorre destinare risorse specifiche alla filiera agroalimentare. Io penso che non sia pensabile non supportare i produttori che oggi non riescono assolutamente a farcela da soli a pagare le bollette con gli aumenti attesi, con quelli che hanno già avuto già. Ho visto bollette triplicate nelle aziende che ho visitato in questi giorni del mese di luglio. Ad agosto e settembre ci sono aumenti anche di 5/6 volte il costo energia rispetto a un anno fa e ovviamente per un settore come quello agricolo che ha una marginalità molto molto bassa dell'1,3% quell'aumento del costo energetico non è supportabile se non con un forte contribuito governativo". Lo ha detto il ministro dell'agricoltura, Stefano Patuanelli, oggi a margine del workshop sull'olio extra vergine di oliva organizzato da Coldiretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev