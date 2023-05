Caro affitti e mutui, Silvestri (M5s): Governo volta le spalle al problema

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 "Noi siamo intervenuti su questo tema il 14 marzo, il 15, il 19 aprile, il 26 aprile, il 3 maggio, il 18 maggio e il 25 maggio. Sette volte, per sette volte abbiamo posto il tema al Governo in Parlamento, cioè nel posto dove si trovano le soluzioni. Per sette volte il Governo ha voltato le spalle a questo problema, non tanto le nostre soluzioni, ma a quelle che sono le difficoltà che le persone stanno vivendo", le parole di Silvestri del Movimento 5 Stelle nel corso di una conferenza stampa sul tema "emergenze mutui e affitti". / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev