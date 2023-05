Calderoli: L'autonomia differenziata la facciamo

(Agenzia Vista) Brescia, 01 maggio 2023 "Io dico l'autonomia differenziata la facciamo, in sei mesi l'abbiamo portata in Consiglio dei ministri che l'ha approvata ", le parole del ministro Calderoli a Brescia per sostenere la candidatura a sindaco di a Fabio Rolfi. / Fb Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev