Borrell: Cibo accumulato in Egitto e a Gaza si muore di fame

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 marzo 2024 "Gli europei non possono stare seduti a guardare come i palestinesi stanno morendo di fame sul lato egiziano del confine. C'è cibo accumulato nelle scorte e dall’altra parte del confine la gente muore di fame. Bene, questo è qualcosa che richiede una certa reazione, e non solo espressione di preoccupazione", le parole di Borrell arrivando al Consiglio Ue Esteri. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev