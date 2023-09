Bernini: "Intelligenza artificiale non sia sprovvista di quella umana"

(Agenzia Vista) Cernobbio, 04 settembre 2023 "È necessario un criterio bioeticista e una mescolanza formativa per temperare rigore della tecnologia fine a stessa. Come ha giustamente affermato il professor Metta, non possiamo lasciare l'intelligenza artificiale sprovvista dell'intelligenza umana". Lo ha affermato il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Fonte video Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev