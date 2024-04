Attacco Israele all'Iran, Blinken: Usa non coinvolti in nessuna offensiva

(Agenzia Vista) Capri, 19 aprile 2024 "Non parlerò di questo, se non per dire che gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in alcuna operazione offensiva. Ciò su cui ci concentriamo, ciò su cui si concentra il G7 e, ancora una volta, si riflette nella nostra dichiarazione è il nostro lavoro per allentare le tensioni, per allentare qualsiasi potenziale conflitto. Israele è stato destinatario di un attacco senza precedenti. Ma il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di garantire che Israele possa difendersi efficacemente, ma anche di allentare le tensioni, evitando i conflitti. E questo rimane il nostro obiettivo. Ancora una volta non dirò altro che dire che non siamo stati coinvolti in alcuna offensiva", le parole del segretario di Stato Usa Blinken nel corso della conferenza stampa finale del G7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev