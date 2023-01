Assemblea Pd, Schlein: “Oggi un bel giorno, parte una nuova storia per il partito"

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 21 Gennaio 2023 “Il Pd sarà in grado di battere in fretta questo Governo e di metterlo in difficoltà subito. Il paese sta soffrendo per inflazione e energia, tante questioni che non sono state affrontate in manovra, dove c’è anche tanta ideologia. Hanno scelto di colpire i poveri invece che la povertà e hanno scelto di ampliare la maglia della precarietà che condiziona la vita di troppe famiglie, giovani e donne. E’ un bel giorno perché si fa partire una storia nuova, con un manifesto che mette al centro le questioni che la destra non affronta” Così Elly Schlein candidata alla segreteria del Pd uscendo dall'assemblea nazionale del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev