Amministrative, Salvini: “La Lega è in grado di dare molto a Roma e ai cittadini romani”

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2021 “Noi non promettiamo miracoli, ma promettiamo impegno e competenza perché abbiamo scelto uomini e donne in gamba. La Lega e il centro destra possono dare molto alla città di Roma: io dico ai romani «Non rassegnatevi»” così Matteo Salvini a Roma presso il mercato di via Bernardelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev