Ambasciatore ucraino in Italia: Dopo un anno Russia non ha raggiunto suoi obiettivi

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Ma oggi possiamo constatare che in più di un anno dell'aggressione illegale e non provocata e ingiustificata, la Russia non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi strategici", le parole dell'Ambasciatore ucraino in Italia Melnyk in audizione in Commissione Attività produttive alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev