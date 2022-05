Al via la piattaforma "Wonders" di Aspi per "scoprire l'Italia delle meraviglie"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2022 Parte oggi "Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie", la nuova iniziativa di Autostrade per l'Italia che accompagna i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese. Una piattaforma multicanale che raccoglie i contributi di partner di primaria importanza come la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, Touring Club Italiano, WWF e Slow Food Italia, gli enti territoriali e gli stessi viaggiatori. Presentata questa mattina a Palazzo Borromeo, a partire dal saluto istituzionale dell'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto, l'iniziativa è stata illustrata alla presenza, tra gli altri, del ministro della Cultura Dario Franceschini, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, il presidente del Touring Club Franco Iseppi, la presidente WWF Italia Donatella Bianchi, l'ad di Slow Food Editore Carlo Bogliotti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev